В Москве мотоцикл столкнулся с легковушкой, момент аварии попал на видео

Момент ДТП с легковушкой и мотоциклом в Москве попал на видео

В сети появилось видео момента столкновения легковушки и мотоцикла, произошедшего в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

На записи видно, как автомобиль KIA выезжает на главную дорогу, пытаясь повернуть. В этот момент происходит столкновение с мотоциклом, в результате которого мотоциклист отлетает на несколько метров.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

7 августа в Казани на видео попало ДТП, в результате которого пенсионерке оторвало голову. Инцидент произошел на улице Габдуллы Тукая около десяти часов утра. По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неустановленном месте, когда была сбита грузовым автомобилем Mercedes. Спасти пострадавшую не удалось.

До этого массовая авария произошла на северо-востоке столицы. Судя по видео, в ДТП попали несколько легковых машин и грузовая «Газель».

Ранее последствия жесткого ДТП в Приморье попали на видео.