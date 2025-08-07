На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казани на видео попало ДТП, в котором пенсионерке оторвало голову

В Казани грузовик наехал на пешехода, женщине оторвало голову
В Казани сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии, в которой машина сбила 87-летнюю женщину. Об этом сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел на улице Габдуллы Тукая около десяти часов утра. По данным портала, пенсионерка переходила улицу в неположенном месте, когда ее сбил грузовик марки Mercedes. Спасти пострадавшую не удалось.

По данным местных пабликов, во время ДТП пожилой женщине оторвало голову. По предварительным данным, большегруз остановился на переходе из-за пробки.

В этот момент пенсионерка решила обойти транспорт спереди, но сделала это в месте, где водитель не мог ее заметить. В результате мужчина наехал на нее.

Ситуация, как сообщают паблики, повлияла на движение транспорта. Из-за аварии несколько трамвайных маршрутов на время остановили.

До этого в Челябинске карета скорой помощи сбила ребенка, который двигался по проезжей части по пешеходному переходу. В результате мальчик серьезных травм не получил.

Ранее на предприятии в Великом Новгороде работнику оторвало голову.

