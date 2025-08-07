«Люди лежат в крови»: последствия жесткого ДТП в Приморье попали на видео

Во Владивостоке на видео сняли разбитые авто после жесткого кульбита

Во Владивостоке на Русском острове автомобиль перевернулся после жесткого столкновения. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Только что на Русском произошло очень серьезное ДТП. Одна машина перевернулась, другая разбита в кашу. Два человека в крови лежат на проезжей части. На месте собралось очень много людей», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что белый автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта разбиты стекла, смят кузов. На записи также заметно, что после столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По информации канала, на место аварии прибыли медики, которые пытаются спасти пострадавших. На месте также работают пожарные и правоохранители. Подробности ДТП установят инспекторы ДПС.

