«Вылез с перекошенной челюстью»: пермячка — о пострадавшем из-за тока медведе в зоопарке

В новом зоопарке в Перми бурого медведя ударило током в вольере, из-за чего он испражнился, а потом — ушел под воду и вылез «с перекошенной челюстью» и одышкой. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица произошедшего Анастасия, отметив, что животное било электричеством несколько раз.

«Сначала все было хорошо. Потом мишка заходит в бассейн и начинается, даже минуты не прошло. Первый удар — мишка обделался. Люди это заметили, начали кричать. Потом его начинает дальше ударять, все начинают кричать, дети — плакать, моя дочь мне говорит, что сюда больше не придет. Я вообще в шоке, быстрее бегу к волонтерам. А там волонтеры-то — детишки. Я говорю, что у них там мишку бьет током, надо сообщить в администрацию. Они разводят руками и говорят, что да, там бьет током. Я говорю: «Ну не до такой же степени, что мишка обделался». Начинаю искать в интернете, куда мне можно обратиться, начинаю звонить в Роспотребнадзор, в Россельхознадзор, в этот момент уже волонтеры мне говорят, что администрации сообщили. Я подхожу обратно к вольеру, и мне мужчина говорит, что его ударило током настолько, что он ушел под воду и долго не выходил из воды. Люди уже испугались, что он сейчас утонет, то есть, видимо, отключился от удара током и под воду ушел. Он вылез с перекошенной челюстью, пытался отдышаться», — сказала она.

Анастасия подчеркнула, что взрослые посетителя зоопарка реагировали на происходящее «с ужасом», а дети были напуганы.

«Поначалу, когда мы там были, медведь отходил, видно было, от таких ударов, ему было плохо. Но потом мы уехали домой, и уже в группе зоопарка я увидела, что за ним смотрит ветеринар, ему помогли выбраться и даже арбузом его покормили. Люди реагировали с ужасом, дети плакали, даже я была в таком шоке. Ну, слава богу, что есть видео, где есть доказательства, что его ударило током, действительно, не один раз. Люди возмущены и просто кричали, что это за издевательство над животными — такие фразы слышала, что он обкакался, что это смотрят дети и так далее, и я их поддерживаю», — добавила она.

7 августа Telegram-канал «ЧП Пермь» сообщил, что в новом пермском зоопарке бурый медведь из-за удара током не смог встать и выбраться из бассейна, а администрация бездействовала. На опубликованных кадрах видно, что животное находится в воде и держится одной лапой за парапет бассейна.

Позднее в зоопарке прокомментировали ситуацию, уточнив, что медведь не мог выбраться из бассейна из-за возраста — ему 32 года. Там отметили, что у него заторможена двигательная активность, а специалисты зоопарка спустили воду в бассейне, чтобы хищнику было легче выбраться.

По данным учреждения, электропастухи (сети, установленные по периметру вольера. — прим. ред.) неопасны для животных и давно используются в сельском хозяйстве.

Ранее в Сургуте произошел конфликт из-за домашнего льва.