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В Сургуте произошел конфликт из-за домашнего льва

Ura.ru: соседи блогера Магомедова возмутились истощением его домашнего льва
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Типичный Нефтеюганск/VK

Соседи блогера Амирхана Магомедова из Сургута возмутились истощением его домашнего льва из-за не подходящих для хищника условий содержания. Об этом пишет Ura.ru.

Сам мужчина утверждает, что его «питомец» живет в организованном под него вагончике-бытовке, где поддерживается комфортная температура и поставлена камера слежения.

«То, что он питается каким-то кошачьим кормом и покрыт язвами, — откровенная клевета. Лев — хищник, он не может не питаться мясом. Я каждый день приезжаю, кормлю его, вывожу гулять», — рассказал он.

Блогер подчеркнул, что с мая ищет зоопарк, в который будет передано животное, а до этого к нему приезжала инспекция, которая осталась довольна условиями содержания льва.

«Этого льва я вырастил с котенка, которому было три дня от роду. Это мое любимое животное. Я знаю, от кого пошли эти сплетни, но это все чушь. Я забочусь о своем льве, выгуливаю на своем участке, вожу его купаться. Ну не может так выглядеть лев в плохом состоянии», — подчеркнул он.

В качестве доказательства своих слов Магомедов привел фотографии со своим львом — как взрослым, так и маленьким.

В мае 2025 года россиянам запретили держать дома львов, медведей, слонов и тигров, а также некоторых других экзотических животных.

Ранее на жителя Москвы подали в суд из-за содержания стада коз в районе Бутово.

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