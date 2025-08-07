На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Словацкий министр, хваставшийся чучелом медведицы, получил штраф

Markiza: министра туризма Словакии оштрафовали за нелегальное чучело медведя
true
true
true
close
Kozma 94/Shutterstock/FOTODOM

В Словакии выписали штраф охотничьему клубу министра туризма и спорта Рудольфа Гуляка из-за нелегального хранения чучела добытой им медведицы. Об этом сообщает местный телеканал Markiza.

«В данном случае был наложен штраф в размере €500», — говорится в сообщении.

В мае Гуляк опубликовал в соцсетях фотографию с празднования своего дня рождения. На снимке он стоит рядом с чучелом медведицы и воздушными шарами. На кадр обратили внимание зоозащитники, которые пожаловались на министра в инспекцию по охране окружающей среды.

Отмечается, что клуб министра уже получал штраф за схожее нарушение.

До этого сообщалось о случае в Иркутской области, где мужчина получил условный срок из-за ружья, хранившегося дома. Оказалось, что оружие, боеприпасы, детали от оружия и порох ему два года назад подарил сосед, который решил его таким образом отблагодарить за оказанную услугу. Россиянин, увлекающийся охотой, принял подарок, не подумав о последствиях.

Ранее сообщалось об инциденте в Пензенской области, где охотник выстрелил в приятеля, приняв его за лося.

