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В Пензенской области охотник выстрелил в приятеля, приняв его за лося

В Пензенской области будут судить мужчину, выстрелившего в приятеля на охоте
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Александр Кряжев/РИА Новости

Житель Земетчинского района Пензенской области предстанет перед судом за случайный выстрел на охоте, раненого приятеля обвиняемого спасти не удалось. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в январе 2025 года. Двое мужчин отправились на охоту. Один из охотников услышал шорох в кустах и решив, что это лось, выстрелил. Три пули попали в его 55-летнего товарища.

Пострадавший с огнестрельным ранением головы, шеи и туловища был госпитализирован, но спасти его не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело уголовное дело, 25-летнему обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого охотник случайно подстрелил соседа по даче, перепутав его с птицей. Петербуржец отправился на охоту, с собой у мужчины было ружье Huglu Veyron. В какой-то момент он заметил на дереве силуэт и решил, что это птица. Охотник произвел два выстрела дробью и понял, что на дереве пряталась не птица, а сосед по даче Семен. За нарушение правил охоты стрелка привлекли к административной ответственности и взыскали с него штраф 500 рублей.

Ранее в Ингушетии покупатель ждал булочки в пекарне и прострелил себе руку.

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