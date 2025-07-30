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Россиянин попал под суд, приняв необычный подарок от благодарного соседа

В Иркутской области мужчина получил срок за то, что принял подарок от соседа
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В Иркутской области мужчина стал фигурантом уголовного дела, приняв подарок от благодарного соседа. Об этом говорится на сайте Зиминского городского суда.

Уголовное дело в отношении местного жителя возбудили после того, как сотрудники ФСБ узнали о хранящемся у него дома арсенале.

Оказалось, что оружие, боеприпасы, детали от оружия и порох мужчине два года назад подарил сосед, который решил его таким образом отблагодарить за оказанную услугу. Россиянин, увлекающийся охотой, принял подарок, не подумав о последствиях.

В итоге мужчину отдали под суд за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ и приговорили к шести годам лишения свободы условно со штрафом в 50 тыс. рублей.

Ранее во Внуково задержали гражданку США с оружием.

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