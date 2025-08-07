Режиссера Копполу выписали из больницы после госпитализации в Риме

Режиссер Коппола сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации в Риме

Оскароносный американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола заявил об улучшении своего самочувствия после госпитализации в одной из римских клиник. Об этом 86-летний режиссер написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Da Dada (так меня зовут мои дети) в порядке. Будучи в Риме, я воспользовался возможностью обновить 30-летнюю процедуру лечения фибрилляции предсердий у самого ее изобретателя — великого итальянского доктора Андреа Натале! Я в полном порядке!» — написал постановщик в своих соцсетях.

За несколько дней до операции режиссер посетил показ своего нового фильма «Мегалополис» в Сан-Франциско. Он признался, что старается жить таким образом, чтобы в конце жизненного пути не сожалеть о нереализованных мечтах, а быть благодарным за все, что ему удалось сделать.

5 августа 86-летний кинематографист прибыл в Рим для проведения назначенной операции на сердце. Однако сразу после приезда из аэропорта в медицинское учреждение у него развилась острая мерцательная аритмия, предположительно спровоцированная физическим перенапряжением. Это потребовало усиленного медицинского наблюдения перед тем, как приступить к запланированному хирургическому вмешательству.

