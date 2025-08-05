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Стало известно, что режиссер Коппола перенес в Риме операцию на сердце

Repubblica: режиссеру Копполе сделали в Риме операцию на сердце
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Global Look Press

Знаменитый американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола был госпитализирован в столице Италии и перенес операцию на сердце. Об этом сообщает газета Repubblica.

По имеющейся информации, 5 августа Коппола прибыл в Рим, чтобы подвергнуться запланированной кардиохирургической операции. Однако после прибытия из аэропорта в больницу у 86-летнего режиссера возникла сильная мерцательная аритмия, которую, вероятно, вызвало накопившееся во время длительного межконтинентального перелета физическое напряжение. Аритмия потребовала более тщательного наблюдения перед операцией.

Repubblica отмечает, что поездка Копполы в Италию была организована в атмосфере строгой секретности. Ни врачи клиники Tor Vergata, ни перевозившие команду режиссера водители не дают никаких комментариев журналистам.

1 августа сообщалось, что народный артист России Иван Краско попал в реанимацию и нуждается в круглосуточном уходе. Директор советского и российского актера Ивана Краско Вячеслав Смородинов заявил, что 94-летний артист находится в тяжелом состоянии, а также у него выявили рак.

Ранее Александр Розенбаум рассказал о своем самочувствии на фоне сообщений о госпитализации.

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