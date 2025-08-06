Звезда «Друзей» попала в больницу: «Кричала от боли»

Снимавшаяся в сериалах «Женаты... с детьми» и «Друзья» актриса Кристина Эпплгейт рассказала о своей госпитализации с почечной инфекцией. 53-летнюю артистку цитирует издание People.

По словам артистки, плохо она себя почувствовала не так давно, пока гостила в Европе у друзей. Вернувшись в США, актриса не сразу обратилась к врачу. Однако недавно Эпплгейт проснулась с сильной болью в правом боку. Сперва она списала болевые ощущения на аппендицит.

«Болело очень сильно, я кричала от боли, и мне в два часа ночи назначили экстренную компьютерную томографию», — добавила актриса.

КТ показала у Эпплгейт инфекцию обеих почек. При этом, добавляет звезда, сперва врачи заподозрили у нее инфекцию мочевыводящих путей и на всякий случай удостоверились, что она правильно подтирается после дефекации, что оскорбило актрису.

Несколько лет назад Эпплгейт рассказала, что борется с рассеянным склерозом. В 2024 году она также призналась, что боролась с анорексией.

Ранее сломавшая позвоночник под трек Никки Минаж россиянка попала в мировые СМИ.