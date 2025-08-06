На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Друзей» попала в больницу: «Кричала от боли»

Актрису Эпплгейт госпитализировали с почечной инфекцией
true
true
true
close
Jordan Strauss/AP

Снимавшаяся в сериалах «Женаты... с детьми» и «Друзья» актриса Кристина Эпплгейт рассказала о своей госпитализации с почечной инфекцией. 53-летнюю артистку цитирует издание People.

По словам артистки, плохо она себя почувствовала не так давно, пока гостила в Европе у друзей. Вернувшись в США, актриса не сразу обратилась к врачу. Однако недавно Эпплгейт проснулась с сильной болью в правом боку. Сперва она списала болевые ощущения на аппендицит.

«Болело очень сильно, я кричала от боли, и мне в два часа ночи назначили экстренную компьютерную томографию», — добавила актриса.

КТ показала у Эпплгейт инфекцию обеих почек. При этом, добавляет звезда, сперва врачи заподозрили у нее инфекцию мочевыводящих путей и на всякий случай удостоверились, что она правильно подтирается после дефекации, что оскорбило актрису.

Несколько лет назад Эпплгейт рассказала, что борется с рассеянным склерозом. В 2024 году она также призналась, что боролась с анорексией.

Ранее сломавшая позвоночник под трек Никки Минаж россиянка попала в мировые СМИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами