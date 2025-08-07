В Абхазии при поддержке России отремонтируют дороги

Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко провели встречу с руководителями абхазских дорожных служб, на которой обсуждалось ремонт и развитие автодорожной инфраструктуры республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы Абхазии.

«На встрече были рассмотрены актуальные вопросы развития транспортной инфраструктуры, определены приоритетные участки для ремонта и обсуждены аспекты взаимодействия с дорожными структурами. Особое внимание было уделено качеству и срокам выполнения работ, а также эффективной координации всех задействованных служб», — сказано в сообщении.

Как отмечается, из бюджета РФ планируют выделить 1 млрд рублей на ремонт и восстановление автомобильных дорог в населенных пунктах Абхазии. Первый этап реконструкции дорожной инфраструктуры стартует в сентябре текущего года в Кодорском ущелье. Стоимость проекта составит 205,5 млн рублей. Ожидается, что все работы будут завершены к декабрю 2026 года.

Также предусмотрен капитальный ремонт дорог общей площадью 198 832 кв. м, который планируется закончить до конца 2025 года.

Ранее в Абхазии раскрыли объемы российской финансовой помощи в 2025 году.