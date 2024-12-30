В Абхазии раскрыли объемы российской финансовой помощи в 2025 году

Абхазия получит от России более пяти миллиардов рублей в 2025 году

Абхазия получит от России более 5 млрд рублей в рамках финансовой помощи в 2025 году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что большая часть средств финансовой помощи от России в объеме 5,2 млрд рублей будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии. Часть средств предназначена для софинансирования заработной платы сотрудников бюджетной сферы, добавил Делба.

До этого сообщалось, что Абхазия просит РФ бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году.

Абхазия переживает социально-экономический и энергетический кризис, вызванный сокращением поддержки со стороны России. И. о. премьера республики Валерий Бганба обратился к Москве с просьбой возобновить финансирование социальных выплат, приостановленных осенью. На фоне энергодефицита и финансовых трудностей власти страны вынуждены вводить жесткие ограничения: сокращать подачу электричества, закрывать школы и перераспределять бюджетные средства. Ситуация обостряется низким уровнем воды в Джварском водохранилище, что ставит под угрозу работу ключевой ИнгурГЭС и стабильность энергоснабжения республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее и. о. президента Абхазии выразил надежду на укрепление союзнических отношений с РФ.