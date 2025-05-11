Путин назвал сферы сотрудничества России и Абхазии

Путин: Россия готова сотрудничать с Абхазией в экономике и гуманитарной области

Президент России Владимир Путин во время встречи с абхазским коллегой Бадрой Гунбой перечислил основные сферы сотрудничества Москвы и Сухума.

«Мы... готовы продолжать сотрудничество и в сфере экономики, и в гуманитарной области: имеется в виду и образование, и здравоохранение. И конечно, будем способствовать всячески росту туристических потоков», — сообщил лидер РФ.

Он выразил надежду на то, что в этом году они увеличатся по меньшей мере на 7%.

По словам Гунбы, российско-абхазские взаимоотношения развиваются динамично. Для республики имело большое значение в том числе открытие аэропорта, который не функционировал 32 года.

1 мая в Сухуме приземлился первый регулярный рейс из Москвы после 30-летнего перерыва. Рейсы из Москвы в столицу Абхазии осуществляются один раз в неделю, по субботам. Авиакомпания «ЮВТ аэро» определила расписание: вылет из Москвы в 14:30 мск, вылет из Сухума в 19:30 мск, прибытие в Москву в 23:00 мск.

Ранее Грузия отреагировала на запуск авиарейсов между Россией и Абхазией.