«Праздновать тут совершенно нечего»: Вассерман заявил, что считает День холостяка своим

Александр Натрускин/РИА Новости

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил «Газете.Ru», что считает День холостяка своей датой, однако уверен, что «праздновать здесь нечего». Он отметил, что холостяцкая жизнь полна проблем и не приносит пользы.

«Я бы, наверное, мог счесть День холостяка своим, но никак не могу счесть его праздником. Праздновать тут совершенно нечего. Мой личный опыт показал мне, что жизнь холостяка изобилует недостатками и проблемами, а пользы в ней особой не видно. По крайней мере, судя по моим многочисленным женатым коллегам, нет ни малейших оснований надеяться, что отсутствие семейной жизни хоть в чем-то может быть полезно. Соответственно, еще раз повторю, я никак не могу назвать этот день праздником — ни для себя, ни для кого бы то ни было», — сказал он.

День холостяка ежегодно отмечается в ряде стране 7 августа — неформальный праздник посвящен неженатым мужчинам, незамужним женщинам и всем, кто не состоит в серьезных отношениях. Подробнее о необычный дате — в материале «Газеты.Ru».

