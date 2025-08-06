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Психолог ответила, может ли человек быть перманентно счастливым

Психолог Тур: люди не могут быть всегда счастливыми
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DavideAngelini/Shutterstock/FOTODOM

Люди не могут быть перманентно счастливыми, поскольку эмоция радости является приходящей. Об этом «Радио 1» рассказала врач, психосоматолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур.

По ее словам, радость и счастье можно назвать кратковременными состояниями, повторения которых могут сделать жизнь лучше. При этом негативные эмоции также присутствуют в ней, поэтому не стоит избегать их.

Психолог отметила, что многие пытаются создать иллюзорные пространства, которым пытаются соответствовать.

«Сюда входит в том числе позитивный постоянный образ, который мы как транслируем в окружающий мир, так и пытаемся чувствовать. Хотя это называется автоматизм, но мы не роботоподобные воины, которые всегда улыбаются, прощают, смеются», — сказала Тур.

Исследование экспертов консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и РОМИР до этого показало, что семья и здоровье являются главными источниками счастья для подавляющего большинства россиян. Так, около 70% опрошенных назвали семью и отношения с близкими наиболее значимыми источниками счастья. 53% респондентов указали здоровье, а 42% участников опроса — финансовое положение.

Ранее психолог объяснила, зачем россияне притворяются счастливыми в соцсетях.

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