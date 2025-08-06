7 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

7 августа в России отмечают профессиональный праздник сотрудники службы спецсвязи ФСО, а в Рунете предлагают отпраздновать День холостяка. Православные верующие сегодня вспоминают праведную Анну — мать Девы Марии. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 7 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 7 августа

День Службы специальной связи и информации ФСО России

7 августа отмечают профессиональный праздник сотрудники Службы специальной связи и информации — одного из самых закрытых подразделений в системе безопасности России. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 2004 году указом президента в структуру Федеральной службы охраны (ФСО) было включено бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информации, более известное как ФАПСИ. ФСО стала правопреемницей знаменитого 9-го управления КГБ, отвечавшего в советское время за охрану высших лиц государства. Однако история самой спецсвязи уходит гораздо дальше — к началу 1930-х годов, когда в СССР была создана первая фельдъегерская служба, отвечавшая за передачу особо важных документов.

День холостяка (но это неточно)

Упоминания о том, что на 7 августа приходится «Международный день холостяка» можно найти во множестве русскоязычных источников, начиная от крупных СМИ, заканчивая развлекательными порталами. Праздник есть и в русской «Википедии». Откуда он появился — непонятно, однако в Рунете предлагают его отмечать. Остальной мир, по всей видимости, не знает о существовании такого международного события 7 августа, его упоминаний на иностранных языках найти не удалось. Но День холостяка в мировом масштабе действительно существует, его придумали отмечать в Китае 11 ноября (11.11 — отсылка к тому, что человек живет один, без пары), а затем подхватили и во многих других странах.

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Всероссийский Васнецовский пленэр

Этот день — повод вспомнить династию художников Васнецовых, оставивших заметный след в русской культуре. Первый пленэр прошел в 2011 году в селе Рябово Кировской области, на родине Виктора и Аполлинария Васнецовых. В этом году пленэр будет проходить с 7 по 21 августа в Кирове. Праздник объединяет художников со всей России: они пишут этюды, участвуют в мастер-классах, создают выставки под открытым небом и обсуждают русскую художественную школу. Мероприятие популяризирует реализм, пейзаж и историческую живопись, продолжая традиции братьев Васнецовых.

День собирания звезд

Романтичный и метафоричный неофициальный праздник для тех, кто любит мечтать. Он совпадает с активной фазой звездопада Персеиды — одного из самых зрелищных астрономических явлений августа. Название, конечно, условное: звезды в этот день никто не собирает буквально, но многие загадывают желания, глядя на небо. Особенно популярен праздник у астрономов, фотографов и поэтов — всех, кто неравнодушен к космосу и красоте ночного мира.

close Звездное небо, наблюдаемое в Испании во время метеорного потока Персеиды Paul Hanna/Reuters

Какие праздники и памятные даты отмечаются 7 августа в других странах

День «На велосипеде на работу» — Великобритания. В этот день британцам предлагают оставить машины дома и сесть на велосипед. Кампания Cycle to Work Day направлена на популяризацию экологичного транспорта, снижение нагрузки на дороги и улучшение здоровья. Впервые праздник прошел в 2013 году, но с тех пор стал ежегодной акцией с участием сотен тысяч людей. Главное послание: велопрогулка до офиса — это не только про спорт, но и про осознанный выбор будущего.

День военной награды «Пурпурное сердце» — США. 7 августа 1782 года первый президент США Джордж Вашингтон учредил награду, ставшую прообразом «Пурпурного сердца». Современную версию медали утвердили в 1932 году — ровно через 150 лет после исторического указа. Ее вручают военнослужащим, получившим ранения или погибшим в боевых действиях. Это одна из самых уважаемых наград США, и в этот день по всей стране вспоминают тех, кто был ее удостоин.

close Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

День ручного ткацкого станка — Индия. В этот день в 1905 году Махатма Ганди призвал отказаться от британского текстиля и вернуться к национальному производству — ручному ткачеству на традиционных станках. Так появилось национально-освободительное Движение свадеши — за бойкот британских товаров. Сегодня праздник поддерживают ремесленники и дизайнеры, а также сторонники slow fashion. Он подчеркивает ценность традиционного ручного труда и культурного наследия Индии.

День работников по уходу за престарелыми людьми — Австралия. В Австралии 7 августа благодарят тех, кто ежедневно заботится о пожилых людях в домах престарелых, хосписах и на дому. Эта профессия требует не только медицинских навыков, но и высокой эмпатии, терпения и душевной щедрости. В этот день устраивают благодарственные мероприятия, награждают лучших сотрудников, а местные власти подчеркивают важность заботы о старшем поколении в обществе.

Религиозные праздники 7 августа

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

7 августа в православной традиции вспоминают Успение праведной Анны — бабушки Иисуса Христа и матери Девы Марии. По церковному преданию, Анна с мужем Иоакимом долго не могли завести детей, пока Господь не послал им в старости дочь — будущую Богородицу. В день Успения вспоминают не только смерть святой, но и ее образ как символа материнской любви, веры и терпения. В храмах проходят службы, а верующие просят у святой Анны заступничества, особенно в делах семейных и деторождения.

День памяти преподобного Макария Желтоводского, Унженского

Также в этот день чтят память преподобного Макария Желтоводского — русского святого XIV века, основателя монастырей и просветителя земель Нижнего Поволжья. Он родился в знатной семье в Низовьях Волги, но рано принял монашество. В 1434 году Макарий основал Желтоводский монастырь, а позже — Унженский. Его деятельность пришлась на непростое время татарских набегов, но святой сумел объединить верующих, наладить быт и сохранить духовные традиции. Его считают покровителем миссионеров и монашества.

7 августа Русская православная церковь также чтит память: • святых жен Олимпиады, диакониссы (409), и преподобной Евпраксии, девы Тавеннской (413);

• V Вселенского Собора (553);

• священномученика Николая Удинцева, пресвитера (1918);

• священномученика Александра Сахарова, пресвитера (1927);

• исповедницы Ираиды Тиховой (1967).

Народные праздники и приметы 7 августа

Анна Летняя

В народном календаре 7 августа отмечают Анну Летнюю. На Руси в это время начинались приготовления к уборке льна — недаром говорили: «На Анну и лен потяну». Женщины выходили в поле, чтобы проверить, поспел ли лен, и если волокно легко отделялось от стебля, начинали жатву. Считалось, что льняное полотно, собранное в этот день, будет особенно прочным и белым.

Анну Летнюю также связывали с семейными ценностями — в народе почитали святую Анну как покровительницу матерей, беременных женщин и бабушек. С ней было связано немало обрядов: будущие матери молились о благополучных родах, а хозяйки пекли пироги и раздавали их соседям — «на добрую весть».

Приметы

Если утром сильная роса — осень будет теплой и сухой.

Увидел радугу — жди перемены погоды.

Муравьи поднимают входы в муравейники — к затяжным дождям.

Солнце на закате багровое — к жаркой погоде на следующий день.

Кто в этот день посеет укроп — тот зиму без простуд проживет, говорили в народе.

Какие исторические события произошли 7 августа

1620 год — Катарину Кеплер, мать знаменитого астронома Иоганна Кеплера, обвинили в колдовстве — дело стало одним из самых известных ведьмовских процессов в истории Германии.

1714 год — произошло Гангутское сражение — первая крупная морская победа российского флота в истории.

1803 год — началась первая русская кругосветная экспедиция под командованием Крузенштерна и Лисянского.

1819 год — Симон Боливар одержал победу над испанцами в битве при Бояке, обеспечив независимость Колумбии.

1888 год — найдена первая жертва Джека-Потрошителя, положившая начало самой загадочной серии преступлений в истории Лондона.

1932 год — в СССР принят «закон о трех колосках»: за хищение социалистической собственности предусматривалась смертная казнь.

1939 год — Саудовская Аравия предоставила американской компании Standard Oil концессию на добычу нефти — событие, изменившее энергетическую карту мира.

1941 год — летчик Виктор Талалихин совершил первый в Великой Отечественной войне ночной воздушный таран, сбив вражеский бомбардировщик.

1944 год — в США заработал «Марк I» — один из первых в мире программируемых компьютеров.

1947 год — плот «Кон-Тики» Тура Хейердала потерпел крушение в Тихом океане после более чем 100 дней в плавании.

1974 год — канатоходец Филипп Пети прошел по канату между башнями-близнецами в Нью-Йорке — трюк вошел в историю.

close Филипп Пети, французский канатоходец, проходит по канату, натянутому между башнями-близнецами в Нью-Йорке Alan Welner/AP

1983 год — в СССР введены драконовские меры по борьбе с трудовой недисциплиной — начались облавы на безбилетников и прогульщиков.

1987 год — американка Линн Кокс вплавь пересекла Берингов пролив, став первым человеком, преодолевшим вплавь путь из США в СССР.

1993 год — часть Букингемского дворца впервые открылась для туристов.

1998 год — в результате терактов у посольств США в Кении и Танзании погибло около 250 человек, более 4 тысяч получили ранения.

2005 год — британский подводный робот освободил застрявший российский аппарат АС-28 у берегов Камчатки — спасены 7 моряков.

Дни рождения и юбилеи 7 августа

В 1560 году родилась Елизавета Батори — венгерская графиня, вошедшая в историю как одна из самых известных женщин-серийных убийц.

В 1779 году родился Карл Риттер — немецкий географ и просветитель, один из основоположников современной географии.

В 1859 году родился Федор Шехтель — российский архитектор, автор многих зданий в стиле модерн, включая особняк Рябушинского в Москве.

В 1867 году родился Эмиль Нольде — немецкий художник-экспрессионист, один из ярких представителей раннего модернизма.

В 1876 году родилась Мата Хари — нидерландская танцовщица и куртизанка, казненная во Франции за шпионаж.

В 1881 году родился Франсуа Дарлан — французский адмирал, один из лидеров режима Виши в годы Второй мировой войны.

В 1896 году родился Андрей Грабар — русский и французский искусствовед, специалист по византийскому и христианскому искусству.

Кто отмечает день рождения

80 лет исполняется Александру Журбину — российскому композитору, автору мюзиклов, симфоний и музыки к кино.

78 лет исполняется Софии Ротару — советской и украинской певице, народной артистке СССР, обладательнице множества премий и званий.

70 лет исполняется Владимиру Сорокину — российскому писателю, автору «Голубого сала» и лауреату литературных премий.

67 лет исполняется Брюсу Дикинсону — вокалисту культовой британской группы Iron Maiden и профессиональному пилоту.

65 лет исполняется Дэвиду Духовны — американскому актеру, звезде сериалов «Секретные материалы» и «Калифорникейшн».

59 лет исполняется Джимми Уэйлсу — основателю Википедии и президенту Фонда Викимедиа.

50 лет исполняется Шарлиз Терон — известной голливудской актрисе, обладательнице «Оскара» и «Золотого глобуса».

close Gregorio Borgia/AP

47 лет исполняется Юлии Чичериной — российской рок-певице, известной благодаря хитам начала 2000-х.