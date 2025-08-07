На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве дети самостоятельно спаслись из загоревшейся квартиры

Четверо детей самостоятельно выбрались из загоревшейся квартиры в Москве
Shutterstock/icemos

Четверо детей самостоятельно спаслись во время пожара в жилом доме, расположенном в Нижегородском районе российской столицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство «Москва».

Из публикации следует, что здание находится на 1-й Карачаровской улице. Огонь вспыхнул на балконе одной из квартир на четвертом этаже, после чего перекинулся в комнату.

«В это время дома находились дети — двое постарше, 13 и 11 лет, и малыши одного и трех лет. Старшие ребята похватали мелких и убежали из квартиры, вызвали пожарных», — говорится в материале.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. По информации журналистов, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

3 августа в городе Черноголовке в Московской области произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Сотрудники экстренных служб спасли из загоревшегося здания четырех человек, в том числе ребенка.

Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Всего к ликвидации пламени привлекли 26 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее в Москве загорелся бизнес-центр.

