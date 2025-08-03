Сотрудники МЧС спасли несколько человек при пожаре в Московской области

Сотрудники МЧС спасли 4 человека при пожаре в Черноголовке в Московской области

Сотрудники МЧС России спасли четырех человек при пожаре в Черноголовке в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного ведомства.

«В том числе ребенка с 9-го этажа — по автолестнице. Еще 20 человек эвакуировали из дома №6 по Институтскому проспекту», — говорится в публикации.

На месте возгорания работают 26 пожарных и шесть единиц техники.

Также в МЧС сообщили о локализации пожара на 50 квадратных метров.

Днем 1 августа в многоквартирном доме на Ленинском проспекте в Москве вспыхнула квартира, в которой находились двое детей. Отмечается, что огонь быстро распространился, поскольку в квартире было много мусора. Находится помещение на предпоследнем этаже 10-этажного здания.

До этого сообщалось о пожаре в жилом доме на улице Флерова в Балашихе. Из многоэтажного дома эвакуировали 90 человек. Был развернут пункт временного размещения в школе. Возгорание тушили 90 специалистов МЧС при поддержке 28 единиц техники.

Ранее в Пермском крае подросток случайно сжег 180 тонн сена.