РЭО представил отчет о технологиях обработки ТКО

РЭО: российские разрыватели пакетов заняли 43% рынка сортировки отходов
Алексей Майшев/РИА Новости

Российский экологический оператор представил отчет о технологиях обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) за 2024 год и зафиксировал высокий уровень развития отечественного машиностроения в сфере экологических технологий, на 302 сортировочных предприятиях работает 449 производственных линий, оснащенных 5 тыс. единиц техники, большая часть из которых — выпущены российскими производителями. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО.

«Комплексный рост импортозамещения по всем ключевым типам высокотехнологичного оборудования — не случайность, а наглядный результат последовательной государственной политики импортозамещения. Данные убедительно показывают, что российская промышленность не только освоила производство сложных сепараторов, но и активно внедряет их на действующих предприятиях, вытесняя зарубежные аналоги», — отметила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Самый большой прогресс зафиксировали в производстве воздушных сепараторов (их доля выросла до 32%) и разрывателей пакетов (43% от общего количества). Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев добавил, что в прошлом году в стране провели масштабную инвентаризацию технологий обращения с отходами, которая охватила 302 предприятия. В результате эксперты выявили значительный рост использования отечественного оборудования.

Отечественные магнитные и вихретоковые сепараторы уже могут составить конкуренцию иностранным, в ряде категорий (конвейеры, прессы, ПЭТ-перфораторы) российская техника стала основной.

В июле РЭО сообщил, что в 17 регионах России предприятия приступили к использованию технологии промышленной переработки органических отходов, она ведется на 35 предприятиях.

Ранее сообщалось, что регионы смогут обязывать россиян разделять мусор по категориям.

