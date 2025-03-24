Регионы смогут обязывать россиян разделять мусор по категориям

В России в сентябре вступят в силу новые требования к размещению и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). А с 2030 года жители будут обязаны осуществлять раздельное накопление, если соответствующее решение примут в регионе их проживания. В этом случае контейнеры будут «индексироваться» по единым для всей страны цветам, рассказала 360.ru руководитель департамента нормотворческой деятельности ППК «Российский экологический оператор» Маргарита Поспелова.

По словам эксперта, в будущем планируется разделить контейнеры в соответствии с тем, что в оранжевый будут собираться пластмассовые отходы и металлолом, в зеленый — стекло, в коричневый — пищевые отходы, в серый — не сортируемый мусор.

Помимо этого, планируется массово вводить в стране фандоматы — специальные устройства для приема бутылок, банок из полиэтилена, стекла и роботизированные в обмен на деньги. Планируется перейти от этапа эксперимента к массовому производству таких фантоматов, сообщил руководитель организации «Зеленый Фонд» Олег Иванов.

Что касается утилизации строительных материалов и другого габаритного мусора, то в контейнеры их выбрасывать запретят. Ответственность за нарушение будет нести региональный оператор, которого могут даже лишить статуса без судебного рассмотрения дела.

Напомним, до этого Российский экологический оператор выступил с инициативой ввести запрет на отправку и захоронение органических отходов на полигонах, которые находятся близ аэродромов. Это важная мера для борьбы с опасными для самолетов скоплениями птиц на таких объектах. Гендирект ор РЭО Денис Буцаев подчеркивал, что, если ТКО не прошли обработку, то есть органику не отделили от других фракций, то они не должны включаться в схемы потоков направления отходов на полигоны.

Ранее стало известно, что россиянки выбросили более 9 тысяч тонн цветов после 8 марта.