Во Франции неизвестный напал на мэра

Неизвестный напал на мэра деревни Вильнев-де-Марк Жиля Дюссо, в результате чего его госпитализировали в критическом состоянии. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.

По информации ведомства, нападение произошло на одной из улиц населенного пункта. Пожарные утверждали, что Дюссо получил удар тупым предметом. При этом, по данным прокуратуры, неизвестный напал на мэра с холодным оружием, нанеся ему три удара в грудь. Вместе с чиновником был его 28-летний сын.

После инцидента мэра доставили в больницу имени Эдуара Эррио в Лионе в критическом состоянии. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Прокуратура организовала расследование по факту покушения на должностное лицо. Местоположение нападавшего остается неизвестным.

