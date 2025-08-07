На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции неизвестный напал на мэра

Le Figaro: мэр Вильнев-де-Марка госпитализирован после нападения неизвестного
Sarah Meyssonnier/Reuters

Неизвестный напал на мэра деревни Вильнев-де-Марк Жиля Дюссо, в результате чего его госпитализировали в критическом состоянии. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.

По информации ведомства, нападение произошло на одной из улиц населенного пункта. Пожарные утверждали, что Дюссо получил удар тупым предметом. При этом, по данным прокуратуры, неизвестный напал на мэра с холодным оружием, нанеся ему три удара в грудь. Вместе с чиновником был его 28-летний сын.

После инцидента мэра доставили в больницу имени Эдуара Эррио в Лионе в критическом состоянии. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Прокуратура организовала расследование по факту покушения на должностное лицо. Местоположение нападавшего остается неизвестным.

4 августа в Индии армейский чиновник Ритеш Кумар Сингх напал на четырех сотрудников аэропорта, отказавшись платить за перевес багажа. В итоге один из сотрудников получил перелом позвоночника и серьезные травмы челюсти. У другого пострадавшего началось кровотечение из носа и рта после удара ногой в лицо.

Ранее самарского депутата наказали после того, как на него напали.

