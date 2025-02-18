Самарского депутата наказали после того, как на него напали

В Самаре оштрафовали депутата Турусина, оборонявшегося от нападавших с ножами

В Самаре привлекли к административной ответственности депутата Сергея Турусина, который проходит потерпевшим по уголовному делу о нападении на него. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

Суд оштрафовал парламентария на 40 тысяч рублей и конфисковал оружие, хотя тот пытался доказать, что он оборонялся. Двое нападавших сейчас под арестом.

Инцидент случился еще в январе. По данным Матвеева, знакомая депутата стала свидетельницей того, как пьяные мигранты избивали местного жителя. Женщина вызвала скорую помощь, также на место приехала полиция. Мигранты решили не отпускать женщину, после чего она позвонила Турусину и попросила о помощи.

Между самарским депутатом и местными жителями произошел конфликт с «применением предметов, используемых в качестве оружия». В Следственном комитете утверждают, что депутату угрожали, били по машине, в которой он сидел. Нападавшие повредили кузов автомобиля.

В результате Турусин открыл огонь из травматического пистолета через разбитое стекло. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что после очередного приезда полиции 10 мигрантов обступили правоохранителей и продолжали угрожать свидетельнице и депутату, используя нецензурную брань. Нападавших задержали. Им предъявили обвинения по нескольким статьям.

Ранее в Подмосковье задержали мигранта, который пытался скрыться от полиции на тракторе.