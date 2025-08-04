Индийский чиновник переломал сотрудникам аэропорта кости за просьбу оплатить багаж

Чиновник в Индии устроил драку с сотрудниками аэропорта, отказавшись платить за перевес багажа, пишет Times of India.

В Индии разразился громкий скандал после того, как армейский чиновник жестоко напал на сотрудников авиакомпании SpiceJet в аэропорту города Сринагар. По информации местных СМИ, конфликт возник из-за перевеса багажа. Офицер Ритеш Кумар Сингх перевозил ручную кладь, вес которой значительно превышал допустимый лимит. Когда сотрудники аэропорта потребовали оплатить перевес, он отказался и попытался пройти к самолету, не завершив процесс регистрации. Наземный персонал попытался его остановить, после чего, по заявлению авиакомпании, Сингх стал агрессивным и напал на четверых человек.

В итоге один из сотрудников получил перелом позвоночника и серьезные травмы челюсти. У другого пострадавшего началось кровотечение из носа и рта после удара ногой в лицо. Попытки охранников и полиции остановить агрессивного пассажира оказались сложными — он продолжал нападение даже после вмешательства полиции.

Сам Ритеш утверждает, что стал жертвой провокации со стороны сотрудников SpiceJet и подал встречную жалобу в полицию. Тем временем авиакомпания передала видеозапись инцидента и начала процесс внесения пассажира в черный список.

Представители министерства обороны Индии заявили, что тщательно изучат ситуацию и примут меры по итогам расследования. В своем заявлении армейское командование подчеркнуло, что серьезно относится ко всем обвинениям и придерживается высоких стандартов дисциплины.

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