Появилось видео погони полиции за нарушителями на катерах по Москве-реке

Полиция после погони по Москве-реке задержала нарушителей на катерах
В российской столице транспортная полиция после погони задержала местную жительницу и петербуржца, пытавшихся уплыть от сотрудников на катерах. Видео случившегося в своем Telegram-канале опубликовала пресс-служба МВД.

По данным ведомства, житель Петербурга сдавал в аренду катера в не отведенных под это местах, не имея разрешающих документов.

«Во время буксировки правоохранителями маломерных судов владелец пункта арендной точки совместно со своей знакомой <...> запрыгнули в стоящие у пристани два катера <...> и начали движение по акватории Москвы-реки», — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что в итоге нарушителей задержала речная полиция. После этого их доставили в отделение. За неповиновение правоохранителям женщину отправили под административный арест, а мужчине выписали штраф на 4 тысячи рублей.

До этого сообщалось о происшествии в Самаре, где катер сбил сапбордистов на Волге. Один из них получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее в Бурятии обнаружили живым путешественника из Белоруссии, упавшего в реку.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
