Появилось видео погони полиции за нарушителями на катерах по Москве-реке

Полиция после погони по Москве-реке задержала нарушителей на катерах

В российской столице транспортная полиция после погони задержала местную жительницу и петербуржца, пытавшихся уплыть от сотрудников на катерах. Видео случившегося в своем Telegram-канале опубликовала пресс-служба МВД.

По данным ведомства, житель Петербурга сдавал в аренду катера в не отведенных под это местах, не имея разрешающих документов.

«Во время буксировки правоохранителями маломерных судов владелец пункта арендной точки совместно со своей знакомой <...> запрыгнули в стоящие у пристани два катера <...> и начали движение по акватории Москвы-реки», — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что в итоге нарушителей задержала речная полиция. После этого их доставили в отделение. За неповиновение правоохранителям женщину отправили под административный арест, а мужчине выписали штраф на 4 тысячи рублей.

До этого сообщалось о происшествии в Самаре, где катер сбил сапбордистов на Волге. Один из них получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее в Бурятии обнаружили живым путешественника из Белоруссии, упавшего в реку.