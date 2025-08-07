На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии обнаружили мужчину, которого унесло течением реки

МЧС: в Бурятии обнаружили живым путешественника из Белоруссии, упавшего в реку
true
true
true
close
РИА Новости

Прибывший из Белоруссии мужчина, который упал в воду в месте слияния рек Китой и Билюты в Бурятии, найден живым. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина был найден в удовлетворительном состоянии.

6 августа в МЧС поступило сообщение о том, что в Тункинском районе группа туристов, осуществлявших сплав по реке Китой, встретила шестерых путешественников из Белоруссии, у которых произошло происшествие. В месте слияния рек Китой и Билюты женщина и мужчина упали в воду. Женщина не выжила, а мужчину унесло течением.

В конце июля в Карелии туристы пропали во время сплава в Белом море. Их маршрут проходил от гряды островов Кузова республики к Соловецкому острову Архангельской области. Туристы решили вернуться к месту отправления из-за ухудшения погоды. Четыре члена группы на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. В поисках остальных задействовали 10 специалистов и три единицы техники.

Ранее участники забега в Хибинах показали видео с места трагедии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами