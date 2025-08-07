В Бурятии обнаружили мужчину, которого унесло течением реки

Прибывший из Белоруссии мужчина, который упал в воду в месте слияния рек Китой и Билюты в Бурятии, найден живым. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина был найден в удовлетворительном состоянии.

6 августа в МЧС поступило сообщение о том, что в Тункинском районе группа туристов, осуществлявших сплав по реке Китой, встретила шестерых путешественников из Белоруссии, у которых произошло происшествие. В месте слияния рек Китой и Билюты женщина и мужчина упали в воду. Женщина не выжила, а мужчину унесло течением.

В конце июля в Карелии туристы пропали во время сплава в Белом море. Их маршрут проходил от гряды островов Кузова республики к Соловецкому острову Архангельской области. Туристы решили вернуться к месту отправления из-за ухудшения погоды. Четыре члена группы на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. В поисках остальных задействовали 10 специалистов и три единицы техники.

