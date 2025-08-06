В Самаре катер сбил сапбордистов на Волге

В Самаре следственные органы устанавливают обстоятельства столкновения катера с сапбордистами. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По предварительным данным, вечером 2 августа 2025 года напротив острова Голодный на реке Волге в черте Самары судоводитель маломерного судна совершил наезд на двух человек, передвигавшихся на сапбордах. В результате происшествия оба спортсмена оказались в воде, один из них получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

По факту речного инцидента организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). В настоящее время сотрудники СК проводят первичные проверочные мероприятия, устанавливая полную картину произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Аналогичный случай произошел в Приморском крае, где мужчина на гидроцикле наехал на двух несовершеннолетних девочек, катавшихся на сапборде в акватории Хасанского округа. Обе пострадавшие были госпитализированы с травмами.

12 июля в Воронежской области произошел еще один водный инцидент: в результате столкновения гидроцикла с речным трамваем травмы получил водитель гидроцикла, которого доставили в больницу. Капитан и пассажиры речного судна не пострадали.

Ранее турист из Австрии сбил на гидроцикле россиянина в Таиланде.