Выросло число задержанных поездов в Крым и из него

По направлению в Крым и из него задерживаются 13 поездов
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Уже 13 пассажирских поездов «Таврия», следующих в Крым и из него, задерживаются в пути. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ).

По ее информации, задержка рейсов составляет от 1 до 7 часов. Так, задерживаются поезда ВолгоградСимферополь (№585), МоскваСевастополь (№92), Москва — Евпатория (№173), Москва — Феодосия (№163), Москва — Симферополь (№28), Москва — Симферополь (№97), Санкт-Петербург — Евпатория (№179), Смоленск — Симферополь (№474), Симферополь — Санкт-Петербург (№178), Евпатория — Москва (№174), Севастополь — Москва (№92), Симферополь — Москва (№98), Симферополь — Омск (№76).

Как заявили в компании-перевозчике, время задержки в пути может измениться.

«Мы используем все возможности по сокращению времени задержки», — отметили в ГСЭ.

До этого сообщалось, что 11 пассажирских поездов в Крым и из него отстают от графика.

Семь пассажирских поездов задержали ранее в Краснодарском крае из-за падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел 7 августа на участке между станциями «Величковка» и «Ангелинская». В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее туристам рекомендовали выбирать маршруты в обход Крымского моста из-за очередей.

