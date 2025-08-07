На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семь пассажирских поездов задержались в российском регионе из-за БПЛА

Семь поездов задержались в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА
Yannik Photography/Shutterstock/FOTODOM

Семь пассажирских поездов задержали в Краснодарском крае из-за падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Отмечается, что в 5:12 по московскому времени 7 августа на участке между станциями «Величковка» и «Ангелинская» на Кубани исчезло напряжение в контактной сети. В результате произошедшего люди не пострадали, однако поезда не смогли во время прибыть на место назначения.

По данным СКЖД, временно задержаны поезда, следующие из Екатеринбурга в Анапу, из Москвы в Анапу, из Санкт-Петербурга в Новороссийск, из Смоленска в Симферополь, из Москвы в Симферополь, из Ижевска в Новороссийск и из Сосногорска в Анапу.

Согласно информации министерства обороны России, в ночь на 7 августа средства ПВО уничтожили 82 украинских беспилотников. Наибольшее количество из них было сбито над акваторией Азовского моря — 31 дрон.

Ранее российские военные отразили атаку в Ростовской области.

