Стало известно о задержке поездов в Крым

11 пассажирских поездов в Крым и из него отстают от графика
Макс Ветров/РИА Новости

11 пассажирских поездов «Таврия» по направлению в Крым и из него отстают от графика. Большая часть следует в Крым: три до Симферополя, два до Евпатории, по одному до Севастополя и Феодосии, сообщает пресс-служба компании перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Минимальное отставание у состава из Смоленска до Симферополя, отклонение от графика — час. Максимально задерживается рейс Москва--Феодосия — пять часов. Время задержки еще может измениться. Начальники поездов информируют пассажиров об отклонениях в расписании, говорится в сообщении.

В компании также отметили, что пассажиры могут взять питьевую воду в кулерах. По возможности им будет предоставлено питание.

Семь пассажирских поездов задержали ранее в Краснодарском крае из-за падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел накануне, 7 августа, на участке между станциями «Величковка» и «Ангелинская». В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее туристам рекомендовали выбирать маршруты в обход Крымского моста из-за очередей.

