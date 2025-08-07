Появились подробности о состоянии отравившихся «паленым» алкоголем в Адлере

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после отравления чачей в Адлере

Четыре человека, отравившиеся суррогатным алкоголем в Адлере, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Подозреваемой по делу проходит жительница Адлера, которая вместе со своей напарницей продавала на местном рынке самодельный алкоголь под видом «домашнего вина» и «чачи». Согласно материалам дела, женщина знала, что реализует алкогольную продукцию, которая была изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным МВД, несколько человек госпитализировали с отравлением. Как минимум троим из них выжить не удалось. Однако не исключено, что жертв среди туристов может быть больше.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, со смертельным исходом». 7 августа Адлерский районный суд Сочи избрал меру пресечения женщине в виде заключения под стражу сроком до 4 октября 2025 года.

Ранее спрос на экзотический алкоголь вырос в России более чем на 90%.