На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в Сочи арестовал продавщицу чачи, которой отравились несколько человек

Адлерский суд оставил под стражей подозреваемую по делу об отравлении алкоголем
true
true
true

Адлерский районный суд оставил под стражей жительницу Краснодарского края, которая подозревается в причастности к отравлению нескольких человек самодельным алкоголем. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, 30-летняя жительница Сочи вместе со своей напарницей продавали кустарный алкоголь на рынке «Казачий» под видом «домашнего вина» и «чачи». При этом личности изготовителей продукции не установлены.

«В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток – до 4.10.2025 включительно», — гласит решение суда.

Уголовное дело проходит по части 3 статьи 238 УК РФ.

Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Краснодарском крае. По данным МВД, врачам не удалось спасти как минимум троих, но не исключено, что жертв среди туристов больше. Telegram-канал Baza сообщает, что количество пострадавших увеличилось уже до восьми, а после первого случая отравления рынок «Казачий», где продавались самодельные спиртные напитки, продолжал работать еще неделю. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спрос на экзотический алкоголь вырос в России более чем на 90%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами