Суд в Сочи арестовал продавщицу чачи, которой отравились несколько человек

Адлерский суд оставил под стражей подозреваемую по делу об отравлении алкоголем

Адлерский районный суд оставил под стражей жительницу Краснодарского края, которая подозревается в причастности к отравлению нескольких человек самодельным алкоголем. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, 30-летняя жительница Сочи вместе со своей напарницей продавали кустарный алкоголь на рынке «Казачий» под видом «домашнего вина» и «чачи». При этом личности изготовителей продукции не установлены.

«В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток – до 4.10.2025 включительно», — гласит решение суда.

Уголовное дело проходит по части 3 статьи 238 УК РФ.

Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Краснодарском крае. По данным МВД, врачам не удалось спасти как минимум троих, но не исключено, что жертв среди туристов больше. Telegram-канал Baza сообщает, что количество пострадавших увеличилось уже до восьми, а после первого случая отравления рынок «Казачий», где продавались самодельные спиртные напитки, продолжал работать еще неделю. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

