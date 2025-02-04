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Спрос на экзотический алкоголь вырос в России более чем на 90%

Компания Нильсен: продажи экзотического алкоголя в России выросли на 93%
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Depositphotos

Спрос на экзотический алкоголь, ассоциируемый у россиян с другими странами, вырос в 2024 году на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% в денежном. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен».

Больше всего спрос вырос на традиционный корейский алкогольный напиток соджа — на 348%, в денежном выражении рост составил 184,1%.

Кроме того, рост отмечается у грузинской чачи (61%), французского кальвадоса (13,2%) и итальянской граппы (11,7%). При этом продажи самогона уменьшились в прошлом году на 3,7%, в денежном выражении — на 1,2%.

По мнению руководителя аналитического агентства ЦИФРРА Вадима Дробиза, толчком для роста спроса на эти напитки стало формирование в последние годы «нового» среднего класса, готового пробовать алкоголь, к которому ранее проявлял меньше интереса.

Хотя экзотические для граждан РФ напитки демонстрируют рост продаж, они в значительной степени остаются нишевым продуктом, подчеркнул руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин.

В январе генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сообщал, что в этом году в стране планируется запустить возможность офлайн-продажи алкоголя с использованием биометрии.

Ранее ученые выяснили, помогает ли алкоголь избавиться от депрессии.

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