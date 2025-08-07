На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У членов блока «Победа» в Молдавии проходят обыски

РИА Новости

У членов оппозиционного блока «Победа» проходят обыски в Кишиневе и на севере Молдавии по обвинению во вмешательстве в выборы в парламент. Об этом РИА Новости заявил лидер блока Илан Шор.

«Действия псов режима Майи Санду ничем не отличаются от гестаповских методов. Они позволяют себе беззаконно врываться в дома граждан, «кошмарить» нашу команду», — сказал он.

По словам Шора, дела о вмешательстве в выборы являются только предлогом для проведения обысков.

14 июля журналисты ТАСС со ссылкой на лидеров «Победы» — руководителя партии «Шанс» Алексея Лунгу, депутатов Василия Боля и Александра Судохольского — сообщили, что оппозиционный блок подал документы для участия в выборах в парламент Молдавии.

Голосование запланировано на 28 сентября 2025 года, при этом у ЦИК есть пять дней, чтобы одобрить участие «Победы» в выборах или отказать ей в этом праве.

Также сообщалось, что Евросоюз (ЕС) принял решение о санкциях против блока «Победа» по указу президента Молдавии Майи Санду.

Ранее в РФ заявили о готовности развивать отношения с Молдавией.

