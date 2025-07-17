Блок «Победа»: ЕС принял решение о санкциях против блока по приказу Санду

Евросоюз принял решение о санкциях против блока «Победа» по указу президента Молдавии Майи Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Блок] «Победа» осуждает политически мотивированные санкции ЕС против нашего блока и лидеров партий, которые в него входят. Решение приняли накануне парламентских выборов по прямому заказу Майи Санду и партии «Действие и солидарность», — говорится в публикации.

В блоке назвали ситуацию примером грубого вмешательства в избирательный процесс и давления на оппозицию, критикующую власть и насильственную европеизацию страны.

До этого Европейский союз (ЕС) включил платежную платформу A7 в санкционный список.

Компанию основал предприниматель Илан Шор совместно с московскими финансовыми структурами. Евросоюз утверждает, что A7 пыталась влиять на президентские выборы и конституционный референдум Молдавии в 2024 году.

16 июля сообщалось, что послы стран Европейского союза не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Инициативу вновь заблокировала Словакия, как и в ходе предыдущих обсуждений.

Ранее в ФРГ сообщили, когда будет принят новый пакет санкция против РФ.