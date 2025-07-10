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В России заявили о готовности развивать отношения с Молдавией

Новак: Россия настроена на развитие многовековых связей с Молдавией
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия настроена на сохранение и развитие связей с Молдавией, которым сотни лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с представителями «Партии социалистов Республики Молдова» (ПСРМ), партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы», передает РИА Новости.

По его словам, Российская Федерация готова продолжать диалог со всеми конструктивно настроенными политическими силами Молдавии, которые выступают за укрепление государственности, суверенитета, сохранения нейтрального статуса республики.

Новак добавил, что Россия всегда рада видеть представителей Молдавии на различных площадках, ценит и регулирует развитие межрегиональных связей между странами, контакты по линии политических партий, общественных объединений и межведомственного сотрудничества.

Молдавию на встрече представляют председатель ПСРМ, бывший президент республики Игорь Додон, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев, а также глава партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье активизировались вербовщики из Молдавии.

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