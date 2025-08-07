Врачи рассказали о пользе и вреде сливочного масла для здоровья

Диетолог Русакова: в день нужно съедать не более 10-15 г сливочного масла

Взрослому здоровому человеку в день можно потреблять не более 10-15 г сливочного масла, убеждена диетолог Дарья Русакова. В противном случае можно навредить здоровью, заявила она НСН.

По словам врача, крайне вредно составлять рацион на основе сливочного масла, мяса и продуктов животного происхождения, так как это грозит ранним атеросклерозом. Кроме того, такой тип питания создает нагрузку на печень и желчный пузырь, поэтому злоупотреблять подобными продуктами крайне вредно.

Однако ее выводы не поддержала врач-диетолог Лидия Ионова – по ее словам, единой нормы потребления продуктов нет, так как все зависит от пола, возраста и остального питания в целом. Особых ограничений относительно сливочного масла не предусмотрено, подчеркнула врач.

«Избыточные количества любого продукта принесут неприятные последствия. Лекарство от яда отличается только дозой. Сливочное масло — это натуральный продукт для нашего рациона. Если даже 50 г в день съесть, то ничего страшного не произойдет», — заключила диетолог.

Напомним, в соцсетях сейчас набирает обороты опасный флешмоб, вдохновленный так называемой «диетой хищников». Жительницы Москвы публикуют видео, на которых они употребляют сливочное масло целыми брикетами, откусывая прямо от пачки. Они считают, что рацион, состоящий исключительно из животных жиров и белков, является ключом к чистой коже, густым волосам и стройности. Некоторые девушки доходят до того, что заменяют бруском масла полноценный обед или ужин, считая это не только полезным, но и модным.

Однако врачи предупреждают, что подобное увлечение высокожировой диетой может нанести серьезный удар по печени, поджелудочной железе и сердечно-сосудистой системе.

