На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врачи рассказали о пользе и вреде сливочного масла для здоровья

Диетолог Русакова: в день нужно съедать не более 10-15 г сливочного масла
true
true
true
close
Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Взрослому здоровому человеку в день можно потреблять не более 10-15 г сливочного масла, убеждена диетолог Дарья Русакова. В противном случае можно навредить здоровью, заявила она НСН.

По словам врача, крайне вредно составлять рацион на основе сливочного масла, мяса и продуктов животного происхождения, так как это грозит ранним атеросклерозом. Кроме того, такой тип питания создает нагрузку на печень и желчный пузырь, поэтому злоупотреблять подобными продуктами крайне вредно.

Однако ее выводы не поддержала врач-диетолог Лидия Ионова – по ее словам, единой нормы потребления продуктов нет, так как все зависит от пола, возраста и остального питания в целом. Особых ограничений относительно сливочного масла не предусмотрено, подчеркнула врач.

«Избыточные количества любого продукта принесут неприятные последствия. Лекарство от яда отличается только дозой. Сливочное масло — это натуральный продукт для нашего рациона. Если даже 50 г в день съесть, то ничего страшного не произойдет», — заключила диетолог.

Напомним, в соцсетях сейчас набирает обороты опасный флешмоб, вдохновленный так называемой «диетой хищников». Жительницы Москвы публикуют видео, на которых они употребляют сливочное масло целыми брикетами, откусывая прямо от пачки. Они считают, что рацион, состоящий исключительно из животных жиров и белков, является ключом к чистой коже, густым волосам и стройности. Некоторые девушки доходят до того, что заменяют бруском масла полноценный обед или ужин, считая это не только полезным, но и модным.

Однако врачи предупреждают, что подобное увлечение высокожировой диетой может нанести серьезный удар по печени, поджелудочной железе и сердечно-сосудистой системе.

Ранее в России резко подешевело сливочное масло.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами