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В России резко подешевело сливочное масло

Экономист Абрамов: сливочное масло в России подешевело на 16,7% за неделю
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Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

C 31 мая по 7 июня сливочное масло в российских магазинах подешевело на 16,7%, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«C 31 мая по 7 июня Индекс Мишек снизился на 2,2% по сравнению с его уменьшением на 1,1% неделю назад. Инфляция за неделю замедлилась. За неделю выросли цены на морковь — на 10,0%. Снизились цены на сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-16,7%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-14,7%), бананы (-6,7%) и сок апельсиновый J7 (-3,3%)», — отметил Абрамов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В годовом выражении Индекс Мишек прибавил только 1,6%. За год подорожали апельсиновый сок J7 (+31,8%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+10,0%), подсолнечное масло «Олейна» (+7,8%), сельдь «Матиас» (+5,9%) и плавленый сырный продукт «Фетакса» (+0,5%).

За год подешевели детский мармелад «Fruit-Tella» (-12,2%), бананы (-12,5%), морковь (-8,3%), бюджетные куриные тушки (-7,9%), чай черный «Акбар» (-4,9%), масло «Домик в деревне» (-2,4%) и яйца «Окские» категории С1 (-2,0%).

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее сообщалось, что в России подорожало молоко.

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