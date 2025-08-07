На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пара нашла под своими домом немецкий бункер времен Второй мировой войны

NYP: в Англии пара нашла под своим домом нацистский бункер времен Второй мировой
Shaun Tullier/SWNS

Пара в Англии нашла под своим домом немецкий бункер времен Второй мировой войны, пишет New York Post.

Шон Туллиер и его жена Кэролайн переехали в дом на Гернси в 2021 году, не подозревая, что под их ногами скрывается целая система тайных помещений, уходящих на глубину около восьми метров под землю. Открытие произошло совершенно случайно — через несколько лет после переезда, когда Шон, работающий плотником, продавал в соцсетях деревянные доски.

Женщина, ранее проживавшая в этом доме, увидела его объявление и поинтересовалась, нашел ли он «секретные комнаты в помещении». Это сообщение заинтересовало Шона, поэтому уточнил у собеседницы, что она имеет в виду. Бывшая хозяйка ответила, что в детстве играла в подземных помещениях, которые располагались в передней части дома. Позже эти комнаты засыпала ее отец.

Вооружившись экскаватором, Шон и его друг удалили около 100 тонн земли, пока не обнаружили обрушившийся проем, ведущий в темноту.

«Земля просто провалилась — и мы увидели дверной проем», — рассказывает он.

Внутри оказалось несколько комнат и коридор. В бункере сохранились следы былой жизни: старые бутылки, жестяные банки, кафельный пол, запасы воды и даже аварийный выход.

Однако наиболее интересным артефактом стала надпись на стене на немецком языке: «Achtung — Feind hört mit!» («Осторожно — враг слушает!»).

Гернси, как и другие Нормандские острова, был оккупирован нацистской Германией с июня 1940 по май 1945 года. По приказу Гитлера, острова были превращены в часть «Атлантического вала» — мощной оборонительной линии, с тысячами бункеров, бетонных укреплений и минных полей. Однако большинство таких сооружений после войны были намеренно залиты бетоном или замаскированы местными жителями, стремившимися забыть о тяжелом прошлом.

«Я знал, что бункеры есть повсюду на острове, но найти один прямо под домом? Это как что-то из фантастики», — говорит Шон.

В итоге супруги решили восстановить бункер, превратив его в уникальное подвальное помещение. Сейчас работают над обустройством — в планах: игровая зона со столом для снукера, тренажерный зал и зона отдыха.

Ранее сообщалось, что в Польше нашли следы Янтарной комнаты.

