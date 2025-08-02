В Польше нашли следы Янтарной комнаты

O2: на месте раскопок в Польше может быть Янтарная комната из Царского села

На месте раскопок бывшего военного полигона СС в северной Польше могут найти Янтарную комнату, украденную нацистами из Екатерининского дворца в Царском селе во время Второй мировой войны. Об этом сообщает веб-портал O2 со ссылкой на власти.

Отмечается, что воеводское управление по охране памятников в Гданьске предоставило разрешение на раскопки в ранее неразведанном районе. Предполагается, что там находится большой немецкий бункер времен войны, информация о котором появилась совсем недавно.

По словам представителя управления по охране памятников Марцина Тыминьского, в 1943 году на месте будущих раскопок был создан полигон войск СС, а около него находилось большое количество бункеров-хранилищ.

Янтарная комната (панели, украшения и панно) была вывезена немцами в 1941 году в Королевский замок Кенигсберга (Калининград). Незадолго до штурма города весной 1945-го года комната бесследно исчезла. В 1967 году для поиска пропажи была создана государственная комиссия, но в 1984-м году она была упразднена из-за отсутствия результатов. Янтарная комната до сих пор не найдена.

Ране сообщалось, что власти в Польше получили письмо о находке золотого поезда нацистов.