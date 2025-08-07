На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Устроившие заплыв без купальников в Сочи пойдут под суд

Группа устроивших заплыв без купальников в Сочи пойдет под суд
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «ЧП Сочи»

В Сочи полицейские составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ на всех пловцов, которые устроили заплыв без одежды в море. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

11 из 12 протоколов, как уточнили в ведомстве, будут направлены в суд для вынесения решения. За голое купание отдыхающим может грозить до 15 суток ареста.

Видео с людьми, которые, взявшись за руки, забежали в воду без одежды, появилось в сети накануне. На нем группа голых женщин и мужчин поприветствовала поезд, а затем отправилась купаться. Снимавшие действие очевидцы предположили, что нудисты могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. После появления кадров в интернете инцидентом заинтересовались правоохранители. Участников заплыва вычислили и задержали.

Ранее на Алтае мужчина без штанов гулял по улицам села.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами