Устроившие заплыв без купальников в Сочи пойдут под суд

В Сочи полицейские составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ на всех пловцов, которые устроили заплыв без одежды в море. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

11 из 12 протоколов, как уточнили в ведомстве, будут направлены в суд для вынесения решения. За голое купание отдыхающим может грозить до 15 суток ареста.

Видео с людьми, которые, взявшись за руки, забежали в воду без одежды, появилось в сети накануне. На нем группа голых женщин и мужчин поприветствовала поезд, а затем отправилась купаться. Снимавшие действие очевидцы предположили, что нудисты могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. После появления кадров в интернете инцидентом заинтересовались правоохранители. Участников заплыва вычислили и задержали.

Ранее на Алтае мужчина без штанов гулял по улицам села.