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На Алтае мужчина без штанов гулял по улицам села

На Алтае полуголый мужчина с ботинками в руках гулял по улице и попал на видео
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Полуголого мужчину, гулявшего по улице, заметили жители одного из сел на Алтае, незнакомец совершал променад без нижнего белья с ботинками в руках. Видео публикует Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Прогулку прохожего сняли на видео местные жители. Мужчина без брюк и нижнего белья шел по улице села Усть-Кокса, в руках он нес ботинки. Куда незнакомец направлялся в таком виде — осталось неизвестным.

Очевидцами этой прогулки стали не только взрослые люди, но и дети — на кадрах ролика можно заметить, что мужчина прошел по дороге буквально в паре метров от компании девочек-подростков. Обратились ли свидетели произошедшего в правоохранительные органы- неизвестно.

До этого в Татарстане голая женщина зашла в лифт и попыталась разбить камеру скалкой. По словам местных жителей, к дебоширке нередко ходят пьяные мужчины, сама она предлагает клиентам не только стрижку и массаж, но и дополнительные услуги. Соседи уже писали заявления, но какого-либо эффекта достичь не удалось.

Ранее омич без штанов двигал по двору автомобиль Volkswagen.

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