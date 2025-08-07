На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам раскрыли серьезную причину отказа в наследстве

ВС: отсутствие общения с отцом может быть основанием для отказа в наследстве
Shutterstock

Полное отсутствие общения с отцом является основанием для отказа в наследстве.  Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение Верховного суда (ВС) России.

В публикации отмечается, что поводом для такого формирования судебной практики стало дело жительницы Новокузнецка Кемеровской области. После того, как ее родители развелись, отец выплачивал алименты и некоторое время общался с дочкой, но со временем общение сошло на нет. Мужчина завел другую семью, переехал в Москву, а в 2022 году его не стало.

Жительница Новокузнецка обратилась к нотариусу для принятия наследства, но ей отказали, с момента кончины отца прошло полгода, а наследство поделили между его женой и сыном.

Женщина обратилась в суд, потребовав выделить ее долю в наследстве. Суды трех инстанций встали на ее сторону, но эти решения отменил ВС.

В определении суда указано, что удаленность проживания от отца не является уважительной причиной для пропуска срока наследства.

На прошлой неделе стало известно, что жительница Новосибирска пытается через суд получить имущество, которое ей завещал мужчина, с которым у нее был роман полвека назад.

Ранее мужчина узнал, что он приемный, когда судился с сестрой из-за наследства.

