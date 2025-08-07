Россиянам раскрыли серьезную причину отказа в наследстве

ВС: отсутствие общения с отцом может быть основанием для отказа в наследстве

Полное отсутствие общения с отцом является основанием для отказа в наследстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение Верховного суда (ВС) России.

В публикации отмечается, что поводом для такого формирования судебной практики стало дело жительницы Новокузнецка Кемеровской области. После того, как ее родители развелись, отец выплачивал алименты и некоторое время общался с дочкой, но со временем общение сошло на нет. Мужчина завел другую семью, переехал в Москву, а в 2022 году его не стало.

Жительница Новокузнецка обратилась к нотариусу для принятия наследства, но ей отказали, с момента кончины отца прошло полгода, а наследство поделили между его женой и сыном.

Женщина обратилась в суд, потребовав выделить ее долю в наследстве. Суды трех инстанций встали на ее сторону, но эти решения отменил ВС.

В определении суда указано, что удаленность проживания от отца не является уважительной причиной для пропуска срока наследства.

