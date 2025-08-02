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Сибирячка пытается вернуть наследство от возлюбленного спустя 50 лет после расставания

Жительница Новосибирска через 50 лет узнала, что любовник оставил ей наследство
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Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Новосибирска пытается через суд получить имущество, которое ей завещал мужчина, с которым у нее был роман полвека назад. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, завещание было составлено еще в 2013 году.

Отношения между женщиной и мужчиной начались на курорте около 50 лет назад, но были прерваны из-за несогласия его родителей. После расставания с возлюбленным она вышла замуж за другого, родила детей и со временем забыла об этой истории.

Спустя годы стало известно, что бывший кавалер оставил ей по завещанию квартиру в Москве, загородный дом, участок и крупную сумму денег. Однако пенсионерка узнала об этом слишком поздно и не успела вступить в наследство. В результате имущество было передано столичному департаменту имущества.

Женщина попыталась оспорить это решение в суде, но первая инстанция встала на сторону властей. Однако она обратилась в Верховный суд, который постановил рассмотреть дело заново. Сейчас сибирячку ожидают продолжительные судебные разбирательства.

Ранее актер Михаил Ефремов подарил квартиру семье, с которой воевал за наследство.

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