Сибирячка пытается вернуть наследство от возлюбленного спустя 50 лет после расставания

Жительница Новосибирска через 50 лет узнала, что любовник оставил ей наследство

Жительница Новосибирска пытается через суд получить имущество, которое ей завещал мужчина, с которым у нее был роман полвека назад. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, завещание было составлено еще в 2013 году.

Отношения между женщиной и мужчиной начались на курорте около 50 лет назад, но были прерваны из-за несогласия его родителей. После расставания с возлюбленным она вышла замуж за другого, родила детей и со временем забыла об этой истории.

Спустя годы стало известно, что бывший кавалер оставил ей по завещанию квартиру в Москве, загородный дом, участок и крупную сумму денег. Однако пенсионерка узнала об этом слишком поздно и не успела вступить в наследство. В результате имущество было передано столичному департаменту имущества.

Женщина попыталась оспорить это решение в суде, но первая инстанция встала на сторону властей. Однако она обратилась в Верховный суд, который постановил рассмотреть дело заново. Сейчас сибирячку ожидают продолжительные судебные разбирательства.

Ранее актер Михаил Ефремов подарил квартиру семье, с которой воевал за наследство.