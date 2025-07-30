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Мужчина узнал, что он приемный, когда судился с сестрой из-за наследства

В Китае мужчина выяснил, что он приемный, когда судился с сестрой из-за дома
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Depositphotos

В Китае местный житель обнаружил, что не является родным сыном своих родителей, когда судился с сестрой из-за наследства в 3 млн юаней ($420 тысяч). Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Спор начался после того, как в марте 2025 года не стало отца семейства, который завещал свое имущество, включая недвижимость, сыну, но попросил его выплатить сестре, которая приходилась мужчине приемной дочерью, компенсацию.

Девушка подала в суд, так как под договором о передаче имущества стояла только подпись отца, но не матери, которой принадлежала доля в доме. На заседании она продемонстрировала документы, доказывающие, что ее брат тоже был приемным, что вывело мужчину из себя.

Впрочем, в дальнейшем он напомнил, что сестра разорвала связи с семьей, и о пожилых родителях заботился только он. Также мужчина заметил, что отсутствие биологического родства не влияет на возможность наследования.

В итоге суд встал на его сторону, но, согласно воле отца, присудил сестре компенсацию в размере 550 тысяч юаней ($77 тысяч).

До этого сообщалось о случае в Амурской области, где женщина случайно выкинула на свалку скопленные отцом 6 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали об изменениях в процессе вступления в наследство.

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