На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

От оползня на юге Китая пострадали семь человек, поиски выживших продолжаются

В Гуанчжоу из-за оползня пострадали семь человек, еще двое не выжили
true
true
true
close
Wang Ruiping/XinHua/Global Look Press

В южном китайском городе Гуанчжоу из-за обильных дождей сошел оползень, передает HK01.

Согласно материалу, оползень повредил дома, в результате чего под завалами оказались 14 человек. К поисково-спасательным работам привлекли около 150 спасателей и пожарных, руководит операцией губернатор провинции Гуандун (в ней расположен Гуанчжоу) Ван Вэйчжун.

По последним данным, под завалами остаются пять человек. Еще семеро пострадали, а двое получили несовместимые с жизнью травмы. Власти экстренно эвакуировали тысячи местных жителей.

3 августа на Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе ввели режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. Кроме того, в Лермонтово потоками воды смыло мост, без переправы остались жители 300 домов. Под Горячим Ключом от большой земли оказалась отрезана группа туристов, одна из путешественниц сломала ногу.

Ранее жительница Кубани рассказала, как люди продолжают купаться в шторм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами