От оползня на юге Китая пострадали семь человек, поиски выживших продолжаются

В Гуанчжоу из-за оползня пострадали семь человек, еще двое не выжили

В южном китайском городе Гуанчжоу из-за обильных дождей сошел оползень, передает HK01.

Согласно материалу, оползень повредил дома, в результате чего под завалами оказались 14 человек. К поисково-спасательным работам привлекли около 150 спасателей и пожарных, руководит операцией губернатор провинции Гуандун (в ней расположен Гуанчжоу) Ван Вэйчжун.

По последним данным, под завалами остаются пять человек. Еще семеро пострадали, а двое получили несовместимые с жизнью травмы. Власти экстренно эвакуировали тысячи местных жителей.

