Реки затопили дома, с моста рухнул автобус. Что происходит на Кубани после смерча?

На Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе уже ввели режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. Кроме того, в Лермонтово потоками воды смыло мост, без переправы остались жители 300 домов. Под Горячим Ключом от большой земли оказалась отрезана группа туристов, одна из путешественниц сломала ногу. По прогнозам синоптиков, непогода в Краснодарском крае задержится.

В Туапсинском округе Краснодарского края из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Дефань и началось подтопление территорий. На территории муниципалитета объявили чрезвычайную ситуацию .

«В селе Дефановка подтоплено 25 домов, в Молдавановском — девять домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Власти уже развернули два пункта временного размещения в школах Новомихайловского и Джубгы.

Кроме того, в селе Лермонтово потоками воды смыло аварийный металлический мост. За рекой Шапсухо без переправы остались жители 300 домов. По словам главы округа Сергея Бойко, место происшествия сейчас полностью оцеплено.

В зоне бедствия работают 109 человек и 35 единиц техники МЧС России. Кроме того, к ним присоединилась аэромобильная группировка ведомства в составе 48 специалистов и шести единиц техники.

Спасатели уже приступили к эвакуации детских туристических групп, отдыхавших в районе, уточнил Кондратьев.

«Главная задача — обеспечить безопасность людей», — подчеркнул он.

Автобус с людьми рухнул в реку

В результате непогоды в Дефановке на улице Кольцевой пассажирский автобус сорвался с моста и упал в реку, сообщил оперативный штаб региона. Сотрудники «Кубань-СПАС» спасли всех 25 человек.

О пострадавших не сообщалось. В операции участвовали семь человек и две единицы техники.

Кроме того, в Дефановке с моста в реку упали четыре человека, рассказал Telegram-канал Baza.

«Они шли по мосту, когда его смыло потоками воды. Пострадавшим удалось зацепиться за дерево и дождаться спасателей», — говорится в публикации.

Также непогода стала причиной схода селя на трассе М-4 «Дон». Движение на участке временно ограничивали, но после расчистки полностью возобновили в обе стороны.

Туристы в ловушке

Резкий подъем воды произошел и в реке Чепси в селе Фанагорийском. Специалисты ГО и ЧС связывают такой стремительный рост уровня воды со смерчем, пришедшим со стороны моря, сообщил глава города Горячий Ключ Сергей Белопольский.

«Работает система оповещения в населенных пунктах округа. Поступает информация о подтоплении придомовых территорий. Наши спасатели уже на месте оказывают помощь местным жителям», — отметил он.

Кроме того, затопило первый брод на пути в урочище Подвисло. По словам Белопольского, там находилась неорганизованная группа туристов. На место направили сотрудников МЧС России и автомашину высокой проходимости. Позже путешественники были эвакуированы.

«Вода отрезала незарегистрированную группу из 17 туристов. Одна из участниц похода сломала ногу. Спасатели МЧС России доставили всех в безопасное место, пострадавшую передали врачам», — добавили в ведомстве.

Смерч и коричневое море

Обильные ливни на Кубани начались после смерча, который прошел по побережью курортного поселка Агой в Туапсинском районе. Он вышел из моря и повредил пляжную инфраструктуру, пишет «Краснодар онлайн».

«Порывами ветра в воздух подняло катамаран. Он едва не упал на людей», — говорится в публикации.

Сейчас на Кубани действует штормовое предупреждение. В МЧС сообщили, что уровень воды на реках и водотоках юго-западной территории Краснодарского края (Горячий Ключ) и Черноморского побережья от Анапы до Магри (Геленджик, Туапсинский округ) будет расти не только 3 августа, но и на следующий день.

«Синоптики предупреждают о возможности смерчей над морем. Малые реки могут резко выйти из русел», — подчеркнули в МЧС.

В российском городе появился горизонтальный смерч и попал на видео В Туапсинском районе Краснодарского края образовался горизонтальный смерч. Видео редкого явление... 17 июня 15:01

По данным Гидрометцентра, в Краснодарском крае ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистый ветер с порывами до 22 м/с.

Из-за ливней местные реки в Туапсинском районе уже стали бурыми от грязи и окрасили море в коричневый цвет, но отдыхающих это не останавливает, отметила Baza. В частности, в поселке Головинка люди продолжают купаться в море, несмотря на запрет и шторм, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Наталья.