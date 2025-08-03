«Люди продолжают купаться»: жительница Кубани рассказала об обстановке во время шторма

Из-за сильной непогоды в Краснодарском крае в поселке Головинка были перебои с электроэнергией, однако другая инфраструктура не пострадала. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Наталья. Она отметила, что люди продолжают купаться в море, несмотря на запрет и шторм.

«Нахожусь в Головинке. Сейчас дождя нет, но сильный шторм, и небо все затянуто черными тучами. Смельчаков, которые купаются, полно. [Чтобы не купались] следят, но люди уходят от мест, где находятся спасатели, и продолжают купаться. У нас инфраструктура не пострадала. Пострадал поселок Новомихайловский, Лермонтово — в самом поселке сломан мост, и в районе Молдавановки сошел сель на дорогу, организовано реверсивное движение. У нас были только перебои с электроэнергией», — сказала она.

На фоне сильных ливней в Туапсинском округе реки вышли из берегов, в Лермонтово поток разрушил автомобильный мост. Также из-за селевого потока пришлось перекрыть движение по трассе М-4 «Дон» в направлении Сочи. Прибывшая на место тяжелая техника очистила проезжую часть, к 12:15 мск движение было восстановлено.

Кроме того, в селе Дефановка Туапсинского округа автобус с 25 пассажирами упал в реку, всех удалось спасти.

Ранее власти Краснодарского края решили эвакуировать детские тургруппы из-за непогоды.