В России предложили запретить повышение цен при ЧС

В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, устанавливающий запрет на повышение цен на товары и услуги в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.
Инициаторы проекта — группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
Они предлагают дополнить закон «О защите конкуренции» статьей, предусматривающей запрет на экономически и технологически необоснованное установление или повышение цен на товары и услуги в условиях чрезвычайных ситуаций.
По словам Слуцкого, во время ЧС нередко фиксируются случаи ценового «мародерства бизнеса», который «взвинчивает цены и пытается заработать на чужом горе».
В пример он привел недавнюю ситуацию в аэропорту Внукову, когда на фоне ограничений вылетов из-за угрозы БПЛА стоимость цены полулитровой бутылки воды возросла до 500 рублей.
Рынок товаров и услуг во время бедственных и опасных ситуаций должен жестко контролироваться, чтобы исключить всяческие злоупотребления и манипуляции с ценами, добавил депутат.
6 августа депутат Дмитрий Гусев сообщил, что обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность роста тарифов ЖКХ в регионах страны.
Ранее россиян предупредили о росте цен в сентябре.