В России предложили запретить повышение цен при ЧС

В Госдуме предложили запретить повышение цен на товары и услуги в условиях ЧС
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, устанавливающий запрет на повышение цен на товары и услуги в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Инициаторы проекта — группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Они предлагают дополнить закон «О защите конкуренции» статьей, предусматривающей запрет на экономически и технологически необоснованное установление или повышение цен на товары и услуги в условиях чрезвычайных ситуаций.

По словам Слуцкого, во время ЧС нередко фиксируются случаи ценового «мародерства бизнеса», который «взвинчивает цены и пытается заработать на чужом горе».

В пример он привел недавнюю ситуацию в аэропорту Внукову, когда на фоне ограничений вылетов из-за угрозы БПЛА стоимость цены полулитровой бутылки воды возросла до 500 рублей.

Рынок товаров и услуг во время бедственных и опасных ситуаций должен жестко контролироваться, чтобы исключить всяческие злоупотребления и манипуляции с ценами, добавил депутат.

6 августа депутат Дмитрий Гусев сообщил, что обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность роста тарифов ЖКХ в регионах страны.

Ранее россиян предупредили о росте цен в сентябре.

