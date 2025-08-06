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Депутаты обратились в ФАС и прокуратуру из-за роста цен на ЖКУ

Депутат Гусев попросил ФАС проверить обоснованность роста цен на ЖКУ
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Депутат от партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев, рассказал «Газете.Ru», что вместе с коллегами обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность роста тарифов ЖКХ в регионах страны.

«С 1 июля коммунальные платежи выросли почти на 12% — а в некоторых регионах рост достиг 15–19%. При этом доходы граждан стоят на месте. Вместе с моими однопартийцами — депутатами Госдумы Сергеем Кабышевым и Михаилом Делягиным — мы направили два официальных обращения: первое — руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой проверить обоснованность повышения тарифов в разных регионах, второе — прокурору Москвы Максиму Жуку с аналогичной просьбой по столице», — сказал он.

В обращениях, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru», отмечается, что в Москве холодная вода подорожала на 10%, электроэнергия — на 12,6%, вывоз мусора — почти на 15%, в Пермском крае цены на горячую воду поднялись на 19,9%. В ХМАО тарифы на электроэнергию увеличились на 12,4%, хотя предельный индекс повышения составляет 9%.

«Мы считаем такой рост несправедливым и требуем проверить, кто и как принимает эти решения. Повышения должны быть обоснованы, прозрачны и учитывать реальные доходы граждан», — заключил Гусев.

С 1 июля 2025 года в России произошло повышение коммунальных тарифов. В зависимости от региона рост стоимости ЖКУ существенно варьируется. В среднем по стране платежи выросли на 11,9%.

Ранее в Госдуме рассказали, в каких регионах могут отменить повышение тарифов ЖКХ.

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